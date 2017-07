Antwerpse SP.A'er niet mals voor Jambon na bijlincident: "Doe uw job"

Antwerpen - Tom Meeuws, kopstuk van SP.A in Antwerpen, heeft zich niet al te lovend uitgelaten over minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Hij vindt dat de minister de militairen te snel bedankt heeft na het incident met een man met een bijl op de Meir in Antwerpen. "Minister, doe uw job", zegt hij in VTM Nieuws.

Zaterdag hadden militairen in de winkelstraat Meir in Antwerpen een man met een bijl onderschept. Hij werd opgepakt uit vrees voor een aanslag, maar dat bleek niet het geval. De bijl was eigenlijk een rekwisiet dat hij bij zich had voor een fotoshoot waarin hij een houthakker moest zijn.

Opmerkelijk was dat minister Jambon net na de arrestatie van de man door de militairen al met lof zwaaide voor de soldaten. "Alerte reactie van onze militairen, waarvoor dank", schreef hij op Twitter.

Alerte reactie van onze militairen. Waarvoor dank. #meir https://t.co/LIT93JYvsV — Jan Jambon (@JanJambon) 15 juli 2017

Die reactie is in het verkeerde keelgat geschoten bij Antwerps SP.A-kopstuk Tom Meeuws, die vindt dat Jambon de militairen te vroeg bedankt heeft. "De militairen en de politie moeten communiceren. Een bevoegd minister moet zijn job doen en wachten tot na de operatie voor hij communiceert. Hij moet het hoofd koel houden."