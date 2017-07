Theo Francken haalt opnieuw uit gelijkekansencentrum: “Wie is Unia?”

Brussel - Het zit er weer bovenarms op tussen N-VA en gelijkekansencentrum Unia, met een nieuwe uithaal van staatssecretaris Theo Francken. "Wie is Unia?", vraagt hij zich luidop af in een gesprek met VTM Nieuws.

Francken reageert daarmee op het advies dat Unia recent deed over het boerkiniverbod. Discriminerend, was het oordeel van Unia, en dus zou een verbod niet mogen. "Dat is maar een advies. Wie is Unia? Dat ze maar adviezen schrijven", is Francken duidelijk. "Ik heb al begrepen dat Antwerpen en Brugge bijvoorbeeld het naast zich neerleggen."

LEES OOK. Unia spreekt zich uit tegen boerkiniverbod. N-VA standvastig: “Verbod blijft, desnoods sleept men ons voor de rechtbank”

Over de kern van de zaak is Francken zo mogelijk nog duidelijker: "Boerkini's horen gewoon niet thuis in onze zwembaden.” Pittig detail: in de thuisgemeente van Francken is er geen openbaar zwembad.

Schijnerkenningen

Eerder in de uitzending klopte Francken zich ook op de borst omdat de zogenaamde schijnerkenningen strafbaar zijn gesteld. Men spreekt van zo’n schijnerkenning als een illegale persoon met een Belgische vrouw een kind maakt of er één erkend. “Eindelijk is dat strafbaar gesteld”, vertelt Francken. “Er moet nu een biologische band aangetoond worden. Vaak is die er al niet en er moet ook een sociaal-affectieve band zijn.”

Italië

De Italiaanse noodkreet aan Europa om meer vluchtelingen op te nemen vindt geen gehoor bij de staatssecretaris, zelfs nadat het land dreigde met de zogenaamde nucleaire optie: met name om visa uit te delen aan 200.000 asielzoekers opdat die zich kunnen vestigen in Europa.

“Wij geven hulp, wij doen aan relocatie, vanuit Italië.” Francken stelt ook dat, conform de Europese richtlijnen, ons land enkel vluchtelingen opneemt van wie de erkenningsgraad boven 75 procent ligt. “95 procent van alle mensen die daar toekomen zijn geen echte vluchtelingen”, zegt Francken.

“Missie fregat Louise-Marie mag geschrapt”

Sterker nog: volgens de staatssecretaris mag de missie van de Louise-Marie meteen geschrapt worden. “Dit is waanzin. We zouden dat beter niet meer doen. Nu krijg je een aanzuigeffect van illegale migranten”.

Het fregat Louise-Marie is momenteel actief in de Middellandse Zee. Het wordt ingeschakeld in de bredere Europese operatie Sophia, met als doel migrantensmokkelnetwerken te traceren en op te rollen. “De Louise-Marie doet dat goed, maar we zouden er beter mee stoppen. Let wel, mensen in nood moeten gered worden. Maar dan moeten ze niet naar Europa gebracht worden. Dat zorgt voor een aanzuigeffect met enkel meer doden tot gevolg. Het is een schandvlek voor Europa”, stelt Francken.

Het is niet het enige wat voor Francken verkeerd loopt in de vluchtelingencrisis. Hij kijkt vooral naar Italië. “Wat echt moet gebeuren, is dat Italië afspraken maakt met Libië en Tunesië. Zodat die boten teruggestuurd kunnen worden. Italië moet daarin voorop gaan”, klinkt het.