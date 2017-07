PSV verbreekt na twee dagen contract met eSporter: “Onverantwoord gedrag op sociale media”

PSV stelde twee dagen geleden met enige trots zijn eSporter voor. De Eindhovenaars haalden Tony Kok weg bij Telstar, de eerste Nederlandse transfer op eSports-gebied. Maar zondag laat de club weten dat het contract met de 22-jarige Kok per direct verbroken wordt. Reden: zijn onverantwoorde gedrag op sociale media in het verleden.

“De clubleiding heeft geconstateerd dat Kok en zijn management tekort zijn geschoten in het delen van informatie over het verleden van de gamer. Het gedrag dat Kok enkele jaren geleden online heeft vertoond, staat dermate ver van de kernwaarden van PSV dat een vervolg van de samenwerking onmogelijk is”, schrijft PSV op zijn website. “De ambitie van PSV op het gebied van eSports blijft onverminderd groot en daarom gaat PSV op zoek naar een vervanger.”

Kok, een Amsterdammer die zich al drie keer tot Nederlands kampioen FIFA kroonde, tweette in het verleden negatief over PSV en zijn supporters. In andere berichten op het sociale medium was hij vrouwonvriendelijk en gebruikte hij ziektes als krachttermen. Kok dacht deze tweets verwijderd te hebben, maar enkele fans rakelden ze toch op en bekritiseerden de aanstelling van de gamer. PSV nam akte van de opgerakelde tweets en verbreekt per direct het contract.

Ook reageert Tony op de criticasters: "6/7 jaar geleden in de puberale tijd zeg je weleens domme dingen daar heb ik zeker spijt van..." pic.twitter.com/uOGQrXVmDG — PSVeSports (@PSVesports) 14 juli 2017

“Net als PSV hebben wij Tony’s accounts gecheckt en we hebben het ook niet gezien”, klinkt het bij Bundled, dat instaat voor het management van Kok. “Blijkbaar kan je verwijderde tweets via bepaalde zoektermen en algoritmen toch weer tevoorschijn halen in zoekmachines. Deze zijn opnieuw geplaatst en daarna is er een hetze tegen Tony ontstaan”, reageerde het bedrijf in Algemeen Dagblad. “Wij begrijpen PSV volkomen. Als club wil je niet met dat soort uitspraken geconfronteerd worden. Tony zit kapot en is hiervoor ook zelf verantwoordelijk. Maar wij laten hem niet vallen. Hij is een ambitieuze, enthousiaste, leuke kerel die ook erg goed is in FIFA. We hopen dat dit een les is voor andere gamers: denk na voor je iets op internet zet.”

PSV gaat het contract met eSporter Tony Kok per direct verbreken.https://t.co/oYRRuSrxDy — PSV (@PSV) 16 juli 2017

Niet het eerste ontslag

Kok is niet de eerste eSporter die ontslagen wordt. In januari stelde ADO Den Haag Andries Smit aan om de club te vertegenwoordigen in de FIFA-eredivisie voor gamers. Smit bleek echter een Ajax-fan te zijn en na een hetze op sociale media gingen de twee partijen na vijf dagen uit elkaar.