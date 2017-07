Hamilton wint thuisrace in Groot-Brittannië, drama voor Sebastian Vettel

Lewis Hamilton heeft op redelijk eenvoudige wijze de GP van Groot-Brittannië gewonnen. Drama was er voor Ferrari, dat helemaal aan het einde van de race Raikkonen en Vettel een lekke band zag krijgen. Stoffel Vandoorne eindigde net buiten de punten.

Hamilton kwam bij de start niet erg goed weg maar Raikkonen kon maar even dreigen. Sebastian Vettel verloor dan weer na een intense strijd in de eerste bochten de derde plaats aan Max Verstappen. We kregen meteen ook een safety car nadat de twee Toro Rosso-piloten tegen elkaar reden. Opgave voor Carlos Sainz, terwijl Daniil Kvyat de pitlane moest opzoeken.

Bij de herstart na de safety car-fase bleef Hamilton vlot aan de leiding, voor Raikkonen, Verstappen en Vettel. Stoffel Vandoorne reed in negende positie terwijl Valtteri Bottas zijn inhaalrace aanvatte en langzaam aan richting de vijfde positie opschoof, vlak achter Sebastian Vettel. Hamilton controleerde ondertussen de race en nam afstand van Raikkonen.

In ronde 13 kregen we een titanenstrijd tussen Vettel en Verstappen. De Duitser probeerde Verstappen te passeren, ging er voorbij, maar de Nederlander ging buitenom naast de baan en duwde Vettel in de bocht nadien zelf van de baan. Het publiek ging uit hun dak.

Na 19 ronden besloot Ferrari om Vettel binnen te roepen aangezien het de Duitser via een zogenaamde 'undercut' voorbije Verstappen wou krijgen. Vettel kwam als zesde terug op de baan maar had wel vrije baan. Red Bull reageerde door Verstappen de ronde nadien ook meteen binnen te roepen. Verstappen kwam echter na Vettel opnieuw op de baan. Uitstekend strategische werk van Ferrari gecombineerd met een erg snelle ronde van Vettel.

Kimi Raikkonen kwam in ronde 25 binnen voor zijn pitstop, waarna de Fin terugviel naar de derde plaats met iets meer dan vier seconden voorsprong op Sebastian Vettel. Een ronde later volgde ook raceleider Lewis Hamilton. na zijn pitstop kwam Hamilton vlak voor teamgenoot Valtteri Bottas opnieuw op de baan. De Fin moest echter nog zijn pitstop afwerken.

In ronde 27 werkte ook onze landgenoot Stoffel Vandoorne zijn pitstop af. Vandoorne kwam als veertiende opnieuw op de baan, vlak achter Felipe Massa in de Williams. Bij het ingaan van ronde 33 zocht Valtteri Bottas met zijn Mercedes eindelijk de pitlane op. Bottas viel terug naar de vierde plaats,op iets meer dan vijf seconden van Vettel.

Drama even later bij McLaren want Fernando Alonso kreeg te horen dat hij de pits moest opzoeken omwille van alweer een probleem met de Honda-motor. Bottas kon ondertussen op zijn nieuwe banden de jacht inzetten op Sebastian Vettel.

Met nog acht ronden te gaan kwam Bottas aansluiten bij Vettel en zette hij de Duitser die op veel oudere banden stond onder druk. Bottas slaagde er na twee ronden aandringen in om Vettel te passeren.

Met nog twee ronden te gaan was er plots dubbel drama bij Ferrari voor Kimi Raikkonen. De Fin zijn band links vooraan zat er volledig door en de Fin moest plots een extra pitstop maken. Valtteri Bottas profiteerde in zijn Mercedes door op te schuiven naar de tweede plaats.

Meteen daarna kreeg ook Sebastian Vettel een lekke band. De Duitser geraakte maar net in de pitlane en kwam uiteindelijk als zevende over de finish.

Lewis Hamilton doet dankzij zijn overwinning een gouden zaak in de titelstrijd en nadert tot op amper één punt van wk-leider Sebastian Vettel. Binnen twee weken is er de GP van Hongarije, de laatste race voor de zomerpauze in de Formule 1.

1. L. Hamilton Mercedes 1:21:27.430

2. V. Bottas Mercedes +14.063

3. K. Raikkonen Ferrari +36.570 +22.507

4. M. Verstappen Red Bull +52.125 +15.555

5. D. Ricciardo Red Bull +1:05.955 +13.830

6. N. Hulkenberg Renault +1:08.109 +2.154

7. S. Vettel Ferrari +1:33.989 +25.880

8. E. Ocon Force India +1 ronde

9. S. Perez Force India +1 ronde

10. F. Massa Williams +1 ronde

11. S. Vandoorne McLaren +1 ronde

12. K. Magnussen Haas +1 ronde

13. R. Grosjean Haas +1 ronde

14. M. Ericsson Sauber +1 ronde

15. D. Kvyat Toro Rosso +1 ronde

16. L. Stroll Williams +1 ronde

17. P. Wehrlein Sauber +1 ronde

opgaves:

18. F. Alonso McLaren +19 ronden

19. C. Sainz Jr. Toro Rosso +51 ronden

20. J. Palmer Renault +51 ronden

wk-stand

