“Te grote” Airbus A320 landt uitzonderlijk op Antwerp Airport

Deurne - De luchthaven van Deurne (Antwerp Airport) heeft zaterdagavond een opvallend toestel op het tarmac gehad. Een Airbus A320 landde er om Griekse voetballers naar Athene te vliegen. Normaal gezien is de Antwerpse luchthaven te klein voor commerciële vluchten met dat vliegtuigtype, maar omdat het een chartervlucht betrof met een beperkt aantal passagiers, ging het wel.

De regionale luchthaven van Deurne heeft een startbaan van 1.510 meter. De Airbus A320 kan er technisch gezien wel landen en opstijgen, maar met de nodige beperkingen.

“We hebben een korte baan. Een A320 kan daardoor hier commercieel niet opereren”, zegt luchthavencommandant Wim Verbist. “Als je de A320 voor een privévlucht gebruikt met een heel beperkt aantal passagiers, dan kan het wel. Je moet kiezen voor ofwel gewicht, ofwel afstand.”

Het toestel van de Griekse luchtvaartmaatschappij Aegean Airlines is zaterdag leeg geland. Het kan in principe 180 passagiers vervoeren, maar is vertrokken met vijftig tot zestig passagiers van de Griekse voetbalploeg.

“Dat is dus geen type toestel om hier dagdagelijks te opereren”, benadrukt Verbist. Volgens hem is daarvoor een startbaan van minstens 2.000 tot 2.200 meter nodig.

Volgens vliegtuigspotters, die een filmpje van de aankomst op Youtube plaatsten, was het de eerste passage van een Airbus A320 in Antwerpen. De luchthavencommandant kan dat niet meteen bevestigen, maar noemt de vlucht wel “heel uitzonderlijk”.