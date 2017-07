Tubeke huurt Florent Stevance van Sporting Charleroi

Clabecq / Oisquercq / Saintes / Tubize - Florent Stevance verdedigt komend seizoen de kleuren van Tubeke. Dat heeft de Waals-Brabantse club zondag bekendgemaakt. Tubeke huurt de 28-jarige Fransman voor een seizoen van Sporting Charleroi.

Stevance speelde in het verleden al in de tweede klasse bij Boussou Dour (2013-2014) en Seraing (2014-2015). In de zomer van 2015 versierde hij een transfer naar Charleroi, maar daar kon de aanvaller zich niet doorzetten. In januari van dit jaar werd Stevance nog voor een half seizoen uitgeleend aan Roeselare. Met de West-Vlamingen greep hij in de beslissende promotiewedstrijd tegen Antwerp naast een ticket voor 1A.