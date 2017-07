Medische tests gooien ook roet in het eten voor Neto

De transfer van AA Gent-middenvelder Renato Neto naar Brighton & Hove Albion gaat niet door. Dat melden diverse Engelse media.

Neto had eind vorige week de toestemming gekregen om medische tests af te leggen, maar volgens The Daily Mail rezen er problemen bij de medische tests. In maart werd Neto geopereerd aan de knie en nadat hij in Play-off 1 enkele matchen speelde, kwam hij tijdens de voorbereiding met AA Gent nog niet in actie.

Twee weken geleden zag AA Gent de transfer van Thomas Foket naar Atalanta Bergamo mislukken nadat er hartproblemen waren vastgesteld bij de medische tests.