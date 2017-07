Belofte maakt schuld: Eendrachtfans stappen te voet naar Oostakker

Aalst - Eendrachtfan Christophe Baeyens (35), die nooit wandelt maar voor de promotie van zijn club wél 30 kilometer te voet overhad, arriveerde moe maar voldaan in Oostakker.

Met 21 waren ze, de fans van Eendracht Aalst die zaterdag bij het ochtendgloren verzamelden aan het Pierre Cornelisstadion in de Bredestraat in Aalst. Vooral Christophe Baeyens had de zenuwen goed te pakken. Hij was het immers die vorig seizoen de uitdaging aanging om zijn wandelschoenen aan te trekken en zo’n dertig kilometer te voet af te leggen naar de Lourdesgrot in Oostakker bij Gent. Zoals het echte strijdmakkers betaamt, lieten zijn medesupporters hem niet alleen. “Om 8.15 uur zijn we vertrokken, rond 15.15 uur zijn we aangekomen op onze bestemming”, vertelt Baeyens. “Onderweg hebben we twintig minuten gestopt om wat te eten. In Schellebelle namen we de veerdienst om de Schelde over te steken. Tof was dat er onderweg nog mensen bijkwamen, onder wie onze eigen voorzitter Patrick Le Juste en Eendrachtspelers Jelle en Falko Geenens. Met z’n allen hebben we tot slot een kaars doen branden in de grot en een terrasje gedaan.”

De reden voor het hele gebeuren was dat Eendracht Aalst doorstootte van tweede naar eerste Amateurliga. Maar wat als de vlugge jongens het over enkele jaren tot eerste klasse schoppen? “Ik heb nog niets in gedachten”, antwoordt Baeyens snel. “Ik voel me momenteel miserabel maar fier. De benen doen nog steeds pijn. Een volgende uitdaging zit er niet meteen in”, lacht hij.