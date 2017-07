REACTIES. Belg dacht dat het “zijn dag” had kunnen worden, Mollema dolgelukkig met eerste ritzege in Tour

Winnaar Bauke Mollema reageerde dolgelukkig op zijn eerste ritzege ooit in de Tour. “Hier heb ik zo lang voor gewerkt”, klonk het voor de camera’s van Sporza. Enkele sterke Belgen stranden net in of net buiten de top tien. Daaronder ook de jonge Tiesj Benoot (23), die het verrassend goed deed. “Ik heb zelfs even gedacht dat het mijn dag kon worden.”

“Ik ben zo blij dat ik eindelijk een etappe heb kunnen winnen. Hier heb ik zo lang voor gewerkt”, reageerde Bauke Mollema (Trek-Segafredo) meteen na aankomst voor de camera’s van Sporza. “Dit jaar wilde ik hier echt proberen een rit te pakken. We zagen dat het een sterke vlucht was, en mijn ploegmaats Koen De Kort en Michael Gogl hebben hard gewerkt om het gat te dichten en de snelheid in het peloton te houden. De eerste klim heb ik het volle pond gegeven en zo heb ik de afstand met de vluchters toch kunnen bereiken. Ik voelde dat ik goede benen had en op 30 kilometer van de streep dacht ik, ik probeer het gewoon.”

Pauwels: “Kon geen meter dichter bij Mollema komen”

Serge Pauwels (Dimension Data) zat de hele dag in de ontsnapping en eindigde op een tiende plek. “Het was een heel mooie etappe, zowel qua spektakel als qua parcours. Ik vond het zelf ook een heel mooie rit, chapeau voor de organisatie. Vanaf kilometer nul zat ik al mee in de aanval met een man of tien, al kregen we toen nog niet heel veel vrijheid. Het is pas toen Barguil een ongelofelijk tempo begon te rijden op de eerste klim dat enkel Caruso en ik nog in het wiel konden blijven en er zich dan later een kopgroep van 28 gevormd heeft. We kregen een vrijgeleide van het peloton, dat was nog niet al te veel voorgevallen deze Tour. Maar het waren natuurlijk wel allemaal goede coureurs die mee waren, want ze waren stuk voor stuk bergop weggereden. Toen ik rondkeek, zag ik al dat het niet makkelijk zou worden. Mollema is dan weggereden in de afdaling. Heel even hebben we wat naar elkaar gekeken met de vraag wie er naar hem toe zal rijden, maar toen we er één keer aan begonnen, kwamen we geen meter dichter. Ik denk wel dat de beste gewonnen heeft.”

Serge Pauwels (rechts) zij aan zij met bolletjestrui Warren Barguil. Foto: Photo News

Martin: “Die extra inspanning? Daar recupereer ik morgen op de rustdag wel van”

Daniel Martin (Etixx Quick Step) slaagde erin in het slot nog 14 seconden goed te maken op de tenoren voorin in het klassement. Daardoor springt hij weer over Mikel Landa naar de vijfde plaats in het klassement, op een minuut en twaalf seconden van gele trui Chris Froome. “Tja, elke seconde telt”, grijnsde de Ier achteraf. “Ach, morgen is het toch een rustdag, dan kan ik herstellen van deze inspanning. Je moet er hier voor gaan tot de laatste seconden. Ik zat zelf op mijn limiet, maar merkte dat de anderen ook op hun limiet zaten. Het was een heel warme dag. Je zag sommige renners echt kraken. Dat ik zonder die crash met Porte in het geel had gereden? Ach, dan was ik sindsdien misschien volop bestookt en had ik nu op vijf minuten gestaan!”

Benoot: “Dacht even dat het mijn dag kon worden”

Tiesj Benoot (Lotto Soudal) maakte indruk in de vijftiende etappe van de Tour. De renner van Lotto Soudal eindigde als elfde nadat hij een hele dag de vlucht mee gekleurd had. “Het was redelijk warm en er werd behoorlijk snel gefietst”, pufte Benoot. “Ik heb mijn deel proberen te doen, ook toen Mollema voorin zat.” De jonge renner toonde zich terecht fier. “Na vijftien dagen in mijn eerste grote ronde al de finale mee kunnen sturen, dat is niet slecht toch. Ik heb zelfs even gedacht dat het mijn dag kon worden, maar Mollema was echt wel heel sterk. Hij ging toen iedereen net op zijn limiet zat, daar was niet veel aan te doen. Chapeau voor hem.”