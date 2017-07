Koppel doet alsof het ziek werd op vakantie en eist veel geld, maar het draait helemaal anders uit

Thomas Cook heeft een belangrijke slag thuisgehaald in de strijd tegen vakantiegangers die om valse redenen schadevergoedingen eisen. De touroperator wist een eerste zaak te winnen tegen een koppel dat pas drie jaar na hun reis beweerde dat het een voedselvergiftiging had opgelopen.

Het verhaal gaat als volgt: Julie Lavelle (33) en haar partner Michael McIntyre (34) uit Walton bij Liverpool gingen in juli 2013 met Thomas Cook naar de Canarische Eilanden. Ze namen hun twee jonge kinderen mee voor twee weken en hadden er een fijne vakantie. Dat blijkt uit de vragenlijst die ze net na de reis invulden, waarin alle puntjes met goed of uitstekend werden beoordeeld.

Bij de touroperator werd dan ook verrast gereageerd toen in mei 2016 - drie jaar na de vakantie - plots een eis tot schadevergoeding binnenkwam. Lavelle en McIntyre vroegen 10.000 pond (iets meer dan 11.000 euro, nvdr) omdat ze op de derde dag van hun reis voedselvergiftiging opgelopen zouden hebben. Een ziekte waarvan ze zowel op de reis terug als tijdens hun verblijf niets gezegd hadden.

Niet ziek

Net op die reden oordeelde de rechter dat het gezin geen schadevergoeding krijgt. Ze waren niet ziek, oordeelde de rechter. Bij Thomas Cook wordt dan ook blij gereageerd. “We zijn blij met de uitspraak, maar we voelen ons er niet goed bij dat we de klacht van onze klanten in twijfel moeten trekken”, zegt manager Chris Mottershead.

“Maar de laatste tijd zien we een grote stijging in het aantal klachten van mensen die jaren na hun vakantie beweren dat ze ziek geworden zijn. En dan kunnen ze geen enkel medisch of ander bewijs voorleggen. We gaan ons niet laten doen.”

Fraude

Een gelijkaardige zaak is die van Deborah Briton (53) en Paul Roberts (43). Hun eis: 59.000 euro schadevergoeding omdat ze ook ziek zouden zijn geworden tijdens hun vakantie met hun twee kinderen naar Mallorca. Ook hier is er geen bewijsmateriaal te zijn, waardoor Thomas Cook klacht tegen hen heeft ingediend wegens fraude. Hun dochter Charlene (30) ondergaat hetzelfde lot.

De valse claim zou dus wel eens een bijzonder dure grap kunnen worden voor de familie.