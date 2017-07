Manchester United legt doelman langer vast

Manchester United heeft het contract van de Argentijnse doelman Sergio Romero opengebroken, waardoor de doublure voor de Spanjaard David De Gea tot medio 2021 vastligt op Old Trafford. Dat maakte de club van Rode Duivels Romelu Lukaku en Marouane Fellaini zondag bekend.

De dertigjarige Romero streek in 2015 neer in Manchester en speelde 28 wedstrijden voor de Red Devils. De Argentijnse international (88 selecties) stond in mei tussen de palen wanneer Manchester United de finale van de Europa League won door Ajax met 0-2 te verslaan. Eerder speelde hij voor Sampdoria (2011-2013 en 2014-2015), Monaco (2013-2014) en AZ (2007-2011).