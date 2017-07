Belgische teams bij topverdieners in de Tour: zo verzamelden ze hun prijzengeld

Na vijftien etappes heeft de Tour-organisatie onder de 22 deelnemende ploegen in totaal 595.650 euro aan prijzengeld verdeeld. Het Belgische Quick-Step Floors kaapte daarvan met bijna 85.000 euro (14%) veruit de grootste buit weg. Met dank aan de vijf ritzeges van Marcel Kittel. Maar opvallend: ook de twee andere Belgische teams (Lotto Soudal en Wanty - Groupe Gobert) behoren tot nu toe tot de best verdienende teams van deze Tour.

Alle nieuws uit de Tour de France 2017 op Sportwereld.be!

Bekijk hier de tussenstand in alle klassementen

Ontdek hier alle etappes

BEKIJK HET KLASSEMENT VAN HET PRIJZENGELD ONDERAAN.

Dat Quick-Step Floors ruimschoots op kop staat in voorlopige prijzengeld-ranking hoeft niet te verbazen. Een ritzege levert immers 11.000 euro op en Marcel Kittel mocht al vijf keer zijn handen in de lucht steken in deze Tour. Goed voor 55.000 euro dus. Elke dag in de groene trui spekt de bankrekening ook nog eens met 200 euro en bij elke tussensprint valt er 1.500 euro te verdienen.

Meteen ook de reden waarom Lotto Soudal (vierde) en Wanty-Groupe Gobert (zesde) het relatief goed doen. De twee andere Belgische ploegen sturen vaak een mannetje (denk maar aan Backaert of De Gendt) mee in de vlucht die dan geld kan ophalen aan de tussenspurts en op de klimmetjes. Niet alleen de winnaar van de tussensprint of de eerste renner bovenop een col verdient immers geld. Een tweede plaats in de tussenspurt levert nog 1.000 euro op, een derde plaats 500 euro. Het prijzengeld op de hellingen hangt af van de zwaarte van de desbetreffende heuvel. Eerst boven op een col buiten categorie betekent 800 euro, wie als eerste de top van een helling van vierde categorie rondt verdient nog 200 euro. Hoewel André Greipel Lotto Soudal nog geen zege schonk, brachten zijn top-tien plaatsen in de sprints wel geld in het laatje. De Duitse spurter werd al drie keer derde, telkens goed voor 2.800 euro.

Team Sunweb dankt zijn stevig gevulde ploegkas aan Michael Matthews (ritzege + ereplaatsen) en Warren Barguil (ritzege + bolletjestrui). Team Sky verdiende de nodige centjes aan Geraint Thomas en Chris Froome. Elke dag dat Froome in de gele trui rijdt komt er 500 euro bij.

Peanuts in vergelijking met beloning in Parijs

Maar dat is natuurlijk peanuts in vergelijking met de beloning die in Parijs wacht. De winnaar van de Tour de France krijgt 500.000 euro aan prijzengeld. De nummer twee ontvangt 200.00 euro, de nummer drie moet het stellen met 100.000 euro. Zo gaat het verder naar beneden tot de negentiende in het eindklassement die nog 1.100 euro ontvangt. De nummer 20 tot 160 vangen allemaal 1.000 euro. Met een eindzege in de bolletjestrui en de groene trui valt er 25.000 euro te verdienen. De meest strijdlustige renner en de beste jongere ontvangen 20.000 euro. De sterkste ploeg van de Tour krijgt 50.000 euro op zijn rekening gestort. Uiteraard zijn er ook nog prijzengelden voor de ereplaatsen in alle nevenklassementen.

Hoog tijd voor Bahrain-Merida, dat tot nu toe amper 3.000 euro verdiende, en kopman Sonny Colbrelli om de volgende week alles uit de kast te halen.

Prijzengeld (na 15 ritten):

1. Quick-Step Floors 84.860 euro

2. Team Sunweb 58.590

3. Team Sky 54.790

4. Lotto Soudal 32.070

5. Direct Energie 29.560

6. Wanty-Groupe Gobert 29.420

7. BMC 29.270

8. FDJ 28.390

9. Trek-Segafredo 27.930

10. Cannondale Drapac 26.880

11. Bora-Hansgrohe 25.490

12. LottoNL-Jumbo 25.160

13. AG2R La Mondiale 23.330

14. Astana 22.790

15. Dimension Data 21.880

16. Katusha-Alpecin 17.810

17. UAE Team Emirates 17.640

18. Fortuneo-Oscaro 11.250

19. Movistar 10.010

20. Orica-Scott 9.510

21. Cofidis 6.310

22. Bahrein Merida 3.110