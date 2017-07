Radja Nainggolan: getest en goedgekeurd

Rode Duivel Radja ­Nainggolan heeft het seizoen met AS Roma hervat. Dat begon met medische tests in Villa Stuart, een gespecialiseerde kliniek in Rome. Onze landgenoot liet met een knipoog via Instagram weten dat alles oké was. Als de resultaten even indrukwekkend waren als de tattoos op zijn ontblote borst, zit het snor. Roma zette nadien koers naar Detroit, waar woensdag een oefenduel tegen PSG op het programma staat in het kader van de Champions Cup.