N-VA past voor nieuwe reddingsmissie: marine mag niet meewerken aan “toestroom van vluchtelingen”

Als er geen oplossing komt voor de ongecontroleerde vluchtelingenstroom vanuit Libië naar Europa stuurt België volgend jaar geen marineschip meer naar de Middellandse Zee. “Want we dweilen daar met de kraan open, wat geen enkele zin heeft”, zeggen zowel staatssecretaris Theo Francken (N-V) als defensieminister Steven ­Vandeput (N-VA). Ook premier Charles Michel vraagt dat Europa zich ernstig bezint.

Het Belgische marinefregat ­Louise-Marie patrouilleert op dit moment in het kader van de Europese missie Sophia voor de Libische kust. Hoofdopdracht? Mensensmokkelnetwerken in kaart brengen en smokkelaars onderscheppen. De bemanning wist al 100 smokkelaars te klissen en 400 smokkelaarsboten te vernielen, aldus cijfers van Defensie.

Maar de vluchtelingenstroom wordt er daardoor niet minder op. De voorbije maanden steeg het aantal bootvluchtelingen dat in Italië toekwam met nog eens een kwart. Twee weken geleden moest ook de Louise-Marie tussenbeide komen toen een boot met vluchtelingen in moeilijk­heden kwam. De 118 geredde ­opvarenden werden volgens de geldende Europese procedure in Italië aan de wal gezet, waar ze ­allemaal asiel aanvroegen.

Maar dat beeld behoort volgend jaar – wanneer de Belgische marine in principe opnieuw deelneemt aan operatie Sophia – haast zeker tot het verleden. Als er niks verandert, willen zowel Francken als defensieminister Vandeput het schip niet opnieuw uitsturen. Zij vinden dat Europa het geweer compleet van schouder moet veranderen, “door ­onder meer de vluchtelingen ­opnieuw naar Libië te brengen, in plaats van naar Europa.”

“Want de reddingsacties op zee – waarbij bootvluchtelingen door marineschepen of schepen van hulporganisaties telkens naar Europa worden gebracht – hebben een gigantisch aanzuigeffect, met enkel meer doden tot gevolg”, ­aldus Francken. “Je hebt zelfs mensen uit Bangladesh, die nu via Libië en de Middellandse Zee tot in Europa trachten te geraken. Complete waanzin.”

Hotspots

Premier Charles Michel (MR) begrijpt de bezorgdheden van beide N-VA’ers. “Er moet nu vooral een Europese oplossing voor de ongecontroleerde vluchtelingenstroom worden gevonden” aldus Michel.

Een mogelijke oplossing is het creëren van hotspots aan de ­andere kant van de Middellandse Zee. Al zijn daar vandaag weinig stabiele landen te vinden, denk aan Libië, dat geen volwaardige regering heeft. Vluchtelingen zouden dan in die hotspots worden opgevangen voor hun asielaanvraag, zodat ze niet langer in gammele bootjes de Europese kusten trachten te bereiken.