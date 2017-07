Gangsters hebben nu al oplossing om toch anoniem te bellen

De nieuwe maatregel van de federale regering om anonieme prepaid­telefoonkaarten te bannen, is door de criminele wereld al omzeild. Onderzoeksrechter Philippe Van Linthout, gespecialiseerd in cybercriminaliteit, luidt de alarmbel.

“Wij merken in grote dossiers dat in bepaalde winkeltjes prepaidkaarten, al dan niet mits vergoeding, worden uitgeschreven op naam van vorige, vaak nietsvermoedende klanten”, stelt hij vast. “Die klanten worden dus eigenaar van meerdere nummers, waarvan sommige opduiken in gerechtelijke dossiers, terwijl die ­mensen daar niets mee te maken hebben. Dat zet de speurders op het verkeerde been. Daarnaast spreken criminelen ook mensen zonder inkomen aan om tegen betaling prepaidkaarten te kopen en daar hun naam voor op te geven. Vervolgens spelen zij die kaarten door aan hun opdrachtgevers, die ze kunnen ­gebruiken zonder ooit bij de onderzoekers in het vizier te komen.”

“De maatregel van de regering is goedbedoeld”, stelt Van Linthout. “Men wil voor­komen dat criminelen anoniem met hun gsm hun plannen kunnen uitvoeren. Maar er moet dringend controle komen op de namen die voor de aankoop van zulke prepaidkaarten worden opgegeven. Indien iemand meerdere nummers op zijn naam heeft staan, moet hij ook meerdere toestellen kunnen voorleggen en uit­leggen waarvoor hij die nodig heeft. Is dat niet het geval, dan is er een ernstig probleem.”