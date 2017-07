Rooney waarschuwt Lukaku: “Transfer zal pas succes worden als hij de uitdaging aankan”

Nadat Romelu Lukaku en Wayne Rooney van club wisselden, heeft de topscorer aller tijden van de Engelse nationale ploeg onze Rode Duivel gewaarschuwd voor de opdracht die hem te wachten staat bij zijn nieuwe club Manchester United. “Het gaat moeilijk worden als hij zich te veel zorgen gaat maken”, aldus Rooney in de Engelse pers over Lukaku.

Terwijl Romelu Lukaku deze zomer Everton ruilde voor het grote Manchester United, maakte icoon-op-de-terugweg Wayne Rooney de omgekeerde beweging. Rooney, goed voor maar liefst dertien jaar en 183 goals in loondienst bij Man U, steekt een waarschuwend vingertje op richting de Rode Duivel.

“Je moet sterk in je schoenen staan om voor Manchester United te spelen”, zegt hij bij The Daily Mail. “Het is een voetbalclub die succes eist. Romelu moet sterk genoeg zijn om die uitdaging aan te kunnen. Als dat hem lukt, denk ik dat zijn transfer een succes zal worden, gezien de kwaliteiten die hij heeft. Het gaat moeilijk worden als hij zich te veel zorgen begint te maken.”