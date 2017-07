Red Flames? Het is vooral bondscoach die de show steelt

De Red Flames speelden zondagavond hun eerste match ooit op het EK, maar ondanks een sterke tweede helft tegen Denemarken werd toch met het kleinste verschil verloren. Eén persoon stal echter de show, al stond die dan langs de lijn: bondscoach Ives Serneels blonk uit door zijn wel érg energieke coaching. In die mate zelfs dat het officiële Twitterkanaal van speelstad Doetinchem al filmpjes van de “bloedfanatieke” coach begon te delen.

'Coach Ives Serneels is echt de twaalfde man'. Don't you mean twaalfde vrouw? #denbel #redflames