CLUBNIEUWS. Hamburg wil Club-speler, Svilar op lijst Portugese topclub en einde verhaal Raman bij Standard?

Volgende week vrijdag begint de Jupiler Pro League weer en de transfercarrousel draait op volle toeren. Hamburg trekt aan Club Brugge-verdediger Stefano Denswil, Benfica ziet wel heil in een uitleenbeurt van Anderlecht-doelman Mile Svilar en het lijkt einde verhaal voor Benito Raman bij Standard. Al uw clubnieuws van de dag.

CLUB BRUGGE

Hamburg heeft bij Club Brugge geïnformeerd naar de voorwaarden van Stefano Denswil. De nummer veertien uit Duitsland is nog op zoek naar twee verdedigers; de 24-jarige Nederlander is een van de belangrijkste kandidaten op hun lijst.

Denswil staat open voor een vertrek bij Club, maar wil pas onderhandelen als er een akkoord op clubniveau is gevonden.

HSV volgt de ex-Ajacied al langer en hoopt de transfer deze week nog af te ronden. Zaterdag vertrekt het team op stage in Oostenrijk.

RSC ANDERLECHT

Mile Svilar zelf is niet langer gekant tegen een uitleenbeurt en dat is niet in dovemansoren gevallen. Zo heeft Benfica de 18-jarige Anderlecht-keeper op zijn lijst gezet. De Portugezen verloren hun doelman Ederson aan Man City en zien in Svilar een toekomstig talent. Daarom zal Benfica een aankoopoptie willen, maar RSCA staat in geen geval open voor een definitief vertrek. Vader Ratko wil niet eens een verhuur. Hij is nog altijd overtuigd dat Mile dit jaar aleerste keeper kan worden bij paars-wit.

Wie wel zal vertrekken bij Anderlecht is middenvelder Idrissa Doumbia. Zulte Waregem wil de 19-jarige Ivoriaan huren en René Weiler vindt dat hij elders ervaring moet opdoen. Alleen is Essevee niet de enige gegadigde voor het talent. Doumbia wil ook heel graag dat er een aankoopoptie in zijn huurcontract wordt gezet zodat hij toekomst heeft bij de club die hem leent, indien hij doorbreekt. Daar lijkt Anderlecht nog niet meteen voor gewonnen.

STANDARD

De toekomst van Benito Raman (foto) lijkt niet bij Standard te liggen. De 22-jarige aanvaller behoorde gisteren niet tot de wedstrijdselectie voor de oefenwedstrijd tegen het Franse Lens, die de Rouches met hun beoogde basisteam aanvingen. De aanvaller uit Gent trok wel mee op stage naar het Franse Le Touquet, maar moest net als Valeriy Luchkevych, Moussa Djenepo en Jérome Deom gisteren apart trainen. Mogelijk krijgen de vier woensdag tegen tweedeklasser US Quevilly wel speelminuten.

Anderhalve week geleden werd Raman in het oefenduel met Hoffenheim (4-2-verlies) na de rust ingebracht, maar een halfuur later alweer vervangen. Ook vorige vrijdag tegen Moeskroen (1-0-winst) kwam Raman amper 22 minuten in actie. Een teken aan de wand aangezien Sa Pinto vorige week nog aangaf zijn selectie te willen inkrimpen. “Ik zou liefst met maximaal 25 spelers werken en moet de komende weken knopen doorhakken.”

Zulte Waregem toonde eind vorig seizoen belangstelling voor Raman, die op het lijstje van Belgische en buitenlandse clubs staat. Raman voetbalde bijna zijn hele voetballeven bij AA Gent, maar had daar geen toekomst meer na een aantal incidenten naast het veld. Toen hij in de stadionmicrofoon “Alle boeren zijn homo” zong, doelend op de supporters van Club, was dat de druppel die de emmer deed overlopen. Vorige zomer kreeg Raman de kans om zijn carrière te herlanceren bij Standard. Hij kwam afgelopen seizoen 31 keer in actie, waarvan 21 keer in de Jupiler Pro League. Hij maakte zes goals.

KV OOSTENDE

Flankaanvaller Nicolas Rajsel (KV Oostende), in Play-off 2 de revelatie van Union Sint-Gillis, is vermoedelijk zes maanden out. De gewezen belofte van Paris Saint-Germain die het voorbije tussenseizoen de stap van Union Sint-Gillis naar KV Oostende zette, moet een operatie aan de rechterknie ondergaan. De voorste kruisbanden van zijn rechterknie zijn gescheurd. Rajsel liep die blessure op in de slotfase van de oefenmatch vrijdag tegen Roeselare. Daags nadien wees een medisch onderzoek de ernst van de feiten aan. Nicolas Rajsel was vrijdag nog zo gelukkig dat hij als Parisien straks een dubbele ontmoeting met Olympique Marseille mocht voorbereiden.

KAA GENT

AA Gent wil doelman Kenny Steppe (28) weghalen bij Zulte Waregem. Er is al contact opgenomen. Steppe ligt bij Zulte Waregem nog slechts één jaar onder contract. Essevee heeft met Sammy Bossut een eerste doelman en gelooft ook erg in de 23-jarige keeper Louis Bostyn, die eind vorig seizoen al speelkansen kreeg van trainer Dury. Maar Essevee zou bij Gent misschien nog een extra doelman kunnen vinden.

Het is immers onzeker of Yannick Thoelen bij de Buffalo’s blijft. Er was interesse van STVV, maar Zulte Waregem heeft nu ook met Thoelen gesproken. Als Steppe naar Gent komt, maakt Thoelen misschien later wel de omgekeerde beweging.