“Seks hebben terwijl je borstvoeding geeft. Wat is daar mis mee?”

Moeder Tasha Maile uit de Amerikaanse stad San Diego is al enkele jaren heel open over het geven van borstvoeding. Ze maakt zelfs geregeld filmpjes waarin ze haar drie kinderen de borst geeft. En onlangs deed ze daar nog een schepje bovenop. Met de nodige passie verdedigde ze haar stelling dat een potje seks tijdens de borstvoeding zeker moet kunnen.

Eind mei postte de moeder een filmpje op haar YouTube-kanaal waarin ze haar controversieel standpunt kracht bijzet. Tijdens dat tien minuten durende betoog hield ze haar baby - uiteraard - dicht bij de borst.

“Wie houdt er nu niet van seks?”, klonk het. “We zijn allemaal genotswezens. Als je daar enige schaamte rond voelt, kijk je beter eens naar jezelf. Het is dankzij seks dat we op deze planeet beland zijn.”

“Wat de combinatie van borstvoeding en seks betreft: toen de baby drie maanden oud was, liet hij het niet toe dat ik hem neerlegde. Hij hing als het ware elke seconde aan me vast. Mijn partner en ik deden het dan maar terwijl hij aan het slapen was. Mijn kind was dus niet bij de daad betrokken. Hij was gewoon aanwezig. Aan alle mensen die mij om die reden veroordelen, wil ik het volgende zeggen: er is al genoeg schuldgevoel en schaamte. Daar moeten we van af zien te geraken.”

“Niets mis mee”

Tijdens een interview op de Britse televisie verdedigde de moeder midden juli opnieuw haar standpunt.

“Is er een bepaalde leeftijd waarop je vindt dat kinderen afgeschermd moeten worden voor dat soort intimiteit?, wilde presentatrice Holly Willoughby weten. “Ik denk dat het altijd wel moet kunnen”, antwoordde Tasha. “Ik ben er zeker van dat heel wat mensen hun ouders al eens betrapt hebben. Het gaat er niet om of zoiets oké is of niet. Als je seks hebt voor de ogen van je kinderen en je voelt je daar goed bij...”

“Ik geef toe dat het beter is om dat niet te doen, maar wat als ze aan het slapen zijn? Dan is daar toch niets mis mee”, ging ze verder. “Er zijn veel ouders die vrijen terwijl hun kroost in dezelfde kamer ligt te slapen.”

Verontrustend

De filmpjes van moeder Tasha zijn alleszins een groot succes op YouTube. Zo werd een video waarin ze haar beide zonen tegelijk de borst geeft al meer dan 64 miljoen keer bekeken. Dus blijft de vrouw daarmee doorgaan, zelfs nu Josiah al vijf jaar oud is.

Toch vinden veel kijkers de beelden verontrustend. “Zij wil mensen doen geloven dat ze een natuurlijke band heeft met haar kinderen, maar niets is minder waar”, zegt een vrouw. “Door haar exhibitionistisch kantje komt het voor mij over als pure incest. En dat terwijl borstvoeding zo mooi kan zijn.”

Andere vrouwen zien er dan weer helemaal geen graten in. “Ze doet er niemand kwaad mee. Er zijn ergere dingen in de wereld”, klink het.