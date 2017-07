Fans keken zo massaal naar eerste aflevering van Game of Thrones dat servers crashen

De fans hebben er lang op moeten wachten, maar afgelopen nacht werd het zevende seizoen van Game of Thrones eindelijk uitgezonden. Er werd massaal gekeken naar de populaire serie. Zo massaal zelfs dat de streamingdienst van HBO het bij momenten liet afweten.

De streamingdienst van HBO, een Amerikaanse televisienetwerk, kreeg zondagavond plaatselijke tijd te maken met heel wat storingen. Vermoedelijk had dat te maken met een overbelasting van de servers door het massaal afstemmen van gebruikers op de streamingdienst om de eerste aflevering van seizoen 7 van Game of Thrones te zien.

Op sociale media regende het al snel klachten over de bereikbaarheid van de servers.

HBO gaat de storingen onderzoeken.

@hotstartweets So much hype for GOT S07 premiere. Got the premium subscription woke up early and hotstar is unable to stream. WTF. pic.twitter.com/4fS3SP7WVf — Krishna Gupta (@guptakrishna71) July 17, 2017

Google knows when I approach a restaurant and what I might want to order...but HBO's servers aren't prepared for GOT Premier viewership — OverGeekingIt (@OverGeekingIt) July 17, 2017

@HBO Why are your app servers down? Didn't anticipate any viewers for GOT?? — JaysLadyA (@JaysLadyA) July 17, 2017

Not sure you "made it". Your servers can't handle the GOT traffic. Nice job! — Rob Schroeder (@Rob9874) July 17, 2017

@HBO It's the 21st century, we got a robot on mars but the servers get bogged down on GoT season 7 premiere night? Bush league — Suhag Patel (@s_patel75) July 17, 2017

#GOT about to crash hbo go servers — ev (@ev_lin7) July 17, 2017

@HBO you have to be kidding me. I pay for hbo now just to watch GoT and the damn servers are down. Wtf — Rick Minetree (@SuicideRoach87) July 17, 2017

