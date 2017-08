Hij vermoordde meer dan 300 vrouwen omdat ze in zijn ogen hoeren waren. En toch kreeg hij maar 15 jaar cel

“Ik heb nooit ’s nachts een meisje verkracht of gedood. Want dan miste ik de angstige blik in hun ogen. Ik heb er ook nooit spijt van gehad, het waren toch allemaal hoeren.” Het ‘monster van de Andes’, zoals Pedro Alonso Lopez wordt genoemd, is met meer dan 300 afgeslachte jonge meisjes en vrouwen een van de meest verschrikkelijke seriemoordenaars ooit. Toch zat hij maar vijftien jaar in de cel. Waar hij vandaag zit en of hij nog leeft, is een groot raadsel.