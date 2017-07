Amper zes jaar oud en al op handen gedragen

Herk-de-Stad - De jongste crowdsurfer op Rock Herk afgelopen weekend was zonder twijfel de zesjarige Sverre Cauberghe (foto) uit Beringen.

Tijdens het optreden van de hardcore punkband Ignite dook hij liefst vier keer het publiek in. “En dat onder het goedkeurende oog van mama en papa”, zegt vader Dennis, die zijn zoon de lucht inhielp en toekeek dat alles veilig verliep. “Het publiek was enthousiast en zorgde ervoor dat Sverre zeker niet zou vallen. Op het einde hebben we zelfs samen ­gecrowdsurft. Een moment om nooit te vergeten. Sverre vond het fantastisch.” Voor de jonge muziekfan was het al het tweede festival van het seizoen. “In april heb ik hem meegenomen naar Groezrock voor het optreden van Pennywise, zijn favoriete band.”

Foto: Raymond Lemmens