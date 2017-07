Wetenschap waarschuwt voor het gebruik van de menstruatiecup

Wie geen maandverband of tampon, maar een menstruatiecup gebruikt tijdens ‘die periode van de maand’, doet er goed aan om er heel voorzichtig mee om te springen. Uit een studie aan de universiteit van Lyon is gebleken dat het item een negatieve impact kan hebben op je gezondheid.

Een team wetenschappers aan het universitair ziekenhuis Croix-Rousse in de Franse stad Lyon nam het gebruik van tampons en menstruatiecups onder de loep. De vorsers verzamelden sinds oktober van vorig jaar zevenhonderd gebruikte exemplaren en onderwierpen ze aan een analyse in het labo. Ze wilden kijken in welke mate de items een invloed hebben op de zeldzame maar gevaarlijke tamponziekte, in de wetenschappelijke wereld beter bekend als het toxic shock syndrome.

Meer ‘tamponziekte’ door cups

En wat blijkt: de ophoping van bloed in je vagina is dé veroorzaker van de ziekte. De onderzoekers claimen dat het gebruik van cups in vergelijking met tampons gevaarlijker is om de aandoening te krijgen omdat er een verluchtingsgaatje in is verwerkt. Bij gebruik van het voorwerp, komt er dus meer lucht in de vagina terecht. Die creëert een meer uitnodigende leefomgeving voor de zogenaamde Staphylococcus aureus, een bacterie die de ziekte triggert en jaarlijks twintig mensen treft.

Grondig onderhouden

Ondanks hun bevindingen, raden de vorsers het gebruik van de cups niet af omdat ze de meest ecologische keuze zijn tijdens de maandstonden. Ze suggereren wel enkele tips om de risico’s op infecties te beperken. Zo kan je volgens hen maar beter niet met de cup slapen en doe je er goed aan om het voorwerp om de zes uur even schoon te maken met water en geurloze zeep. Indien mogelijk, om de vier uur. Na de maandstonden mag je de cup een vijftal minuten in kokend water laten onderdompelen om overblijvende bacteriën te doden. Spoel daarna grondig af met schoon water. Ga je toch voor tampons, vervang dan ook om de vijf uur.

