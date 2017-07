Fans niet blij met de actrice die Jasmine zal spelen in Aladdin-verfilming

Naomi Scott zal Jasmine spelen in de verfilming van Disney-klassieker Aladdin. Maar daar is niet iedereen blij mee. Sommige Disney-fans vinden dat de rol naar een actrice met Arabische roots had moeten gaan.

Wie ooit naar de tekenfilm Aladdin, uit 1992, keek, zal het er wel over eens zijn: het verhaal speelt zich af in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit meerdere elementen in de film, tot grote delen van de muziek toe.

Dat voor de verfilming van die film een van de hoofdrollen naar een Westerse, blanke actrice gaat, schiet bij sommige fans in het verkeerde keelgat. Op sociale media vinden heel wat mensen dat Jasmine zou moeten gespeeld worden door een Arabische actrice. Scott is volgens vele fans ‘te blank’. Nochtans heeft Scott wel een oosterse (maar geen Arabische) achtergrond: de moeder van de in het Verenigd Koninkrijk geboren Naomi Scott komt uit India.

Aladdin zelf zal in de film gespeeld worden door Mena Massoud, een Egyptische acteur die opgroeide in Canada. De rol van de Geest zal gespeeld worden door Amerikaans acteur Will Smith.

De verfilming van Aladdin ligt in handen van regisseur Guy Ritchie.