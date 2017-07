Huurmoordenaar getuigt in boek: “Zo voelde het om iemand te vermoorden”

Jarenlang was hij een belangrijk lid van de Arellano Félix-organisatie. Als huurmoordenaar doodde hij maar liefst acht mensen. Maar nu heeft Martin Corona (53) zijn leven over een andere boeg gegooid. In zijn boek ‘Confessions of a Cartel Hit Man’ vertelt hij hoe het echt voelde om iemand te vermoorden.

Martin Corona groeide op in de Amerikaanse stad San Diego als zoon van een strenge marinier. Hij was een voorbeeldige jongen. Speelde voetbal en ging naar jeugdbewegingen.

Maar op twaalfjarige leeftijd liep het fout. Hij ontdekte dat de man die hem opgevoed had niet zijn biologische vader was. Toen een buurman hem dan ook nog eens voor een klusje betaalde met drugs in plaats van met geld, belandde hij in een crimineel milieu.

Lokale bende

Hij begon zelf drugs te dealen. Hij begon te stelen. Hij raakte verzeild in de criminaliteit. “Ik was alle vertrouwen kwijt”, vertelt Martin Corona aan The New York Post. “Wat kon ik nog geloven in deze wereld? Wie kon ik vertrouwen?”

Het antwoord vond hij bij een lokale bende. “Die mensen accepteerden mij. Ze behandelden mij met respect. Op dat moment voelde dat aan als bewondering en liefde.”

Het grootste deel van zijn jeugd bracht hij door in gesloten instellingen. Daar begon hij te timmeren aan een nog slechtere toekomst. Hij legde contacten met leden uit een drugskartel.

Eerste moord

De eerste keer dat Martin Corona de opdracht kreeg om iemand te vermoorden, twijfelde hij niet. “Het is vuil werk, maar het is werk”, dacht de moordenaar toen.

Hij kreeg de opdracht om naar Los Angeles te gaan en daar twee leden van een rivaliserende bende te vermoorden. “Aan een goede moord gaat een zorgvuldige planning vooraf”, herinnert Corona zich. Het pistool afvuren was slechts tien procent van het werk. De rest draaide rond het goed inschatten van onvoorziene omstandigheden.

Op een zonnige maandagochtend om 9 uur klaarde hij de klus. Samen met zijn bende sloot Corona de doelwitten in en schoot hij hen dood. Dat is intussen twintig jaar geleden.

Zevenjarig meisje

Als lid van de Arellano Félix-organisatie moest hij geregeld vijf dagen per week doorbrengen in een huis in Mexico. Zonder alcohol, drugs of vrouwen. Wachtend op een telefoontje van zijn bazen.

Tijdens een andere opdracht moest hij twee vrouwen van het Tijuanakartel vermoorden omdat ze vermoedelijk informanten waren. Corona schoot hen dood terwijl ze in hun wagen zaten. Toen hij op de achterbank keek, zag hij een doodsbang zevenjarig meisje zitten. Het dochtertje van een van de vrouwen.

Na dat moment besliste de man om ermee te stoppen. Na zestien maanden verliet hij de bende. Hij keerde terug naar Californië, waar hij uiteindelijk gearresteerd werd voor wapenbezit. Later ontdekte Corona dat de overheid al een pittig dossier tegen hem had opgesteld.

“Ik ben niet trots”

In 2001 werd hij veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar voor de moord op - minstens - acht mensen. In 2014 kwam hij vrij, nadat hij een deal had gesloten met de speurders. Hij beloofde hen belangrijke informatie te verstrekken over bendeleden in ruil voor zijn vrijlating.

“Ik ben niet trots op mijn verleden”, aldus Corona. “Het is echt een vernedering om op te staan en naar mezelf te kijken in de spiegel, wetende dat ik zulke dingen gedaan heb.”

In zijn boek ‘Confessions of a Cartel Hit Man’ probeert hij dat schuldgevoel van zich af te schrijven. “Ik hoop dat ik op deze manier iemand kan overtuigen om niet dezelfde keuzes te maken”, klinkt het.

De inmiddels 53-jarige Corona werkt momenteel in de bouwsector. Angst voor wraak heeft hij niet. “Ik wil niet mijn ganse leven in angst leven en constant over mijn schouder kijken.”