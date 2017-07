Het lijkt erop dat Standard op het punt staat twee spelers die geen toekomst meer hadden bij de club kwijt te raken aan de Franse tweedeklasser AJ Auxerre. Birama Touré, die in Luik naar de C-kern verwezen was, is momenteel in Frankrijk voor medische tests. Er ligt een contract voor drie jaar voor hem klaar. Ook de overbodige spits Mohamed Yattara zou hem volgen.