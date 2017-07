En toen kwam er (even) verkoeling in Griekenland: van hittegolf naar sneeuw en hagelstormen

Griekenland kreunde de afgelopen dagen onder de extreme hitte. Maar daar is intussen in grote delen van het land niets meer van te merken. De temperatuur nam er een duik van 15 graden. Bovendien is er hevige neerslag en hagel.

Van het ene extreme in het andere: terwijl de Grieken vorige week nog hopeloos naar verkoeling zochten, heeft het land sinds dit weekend de maken met regen,windstormen en zelfs sneeuw. Een temperatuurduik van maar liefst 15 graden.

LEES OOK. Zuid-Europa kreunt onder recordtemperaturen, VAB waarschuwt reizigers: “Zelfs banden kunnen smelten”

Lokale media melden dat er zondag net zoveel regen is gevallen dan normaal in een hele zomer. Zo overstroomden er al verschillende huizen in Patras, Pyrgos, Kiato en Agrinio. De steden Agrinio en Metsovo kregen dan weer af te rekenen met een hevige hagelstorm. En op de top van de Olympus zou zelfs sneeuw gevallen zijn. In Amfilochia is er dan weer een 45-jarige man overleden nadat hij geraakt werd door de bliksem.

Ook op zee woeden er hevige stormen. Vissers en zeilers hebben de raad gekregen om niet op de Egeïsche zee te varen. Daar woeden naar verluidt stormen met windkracht 7 tot 8. Vanaf dinsdagavond zouden de weersomstandigheden opnieuw beteren, met naar het einde van de week toe opnieuw tropische temperaturen.