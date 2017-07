Doelman Diego Alves (Valencia) keert naar thuisland

Valencia heeft zondag afscheid genomen van haar Braziliaanse doelman Diego Alves. De 32-jarige Alves, de voorbije zes jaar het sluitstuk van Valencia, keert terug naar zijn thuisland en tekende bij Flamengo.

Alves was in zijn thuisland aan de slag bij Atlético Mineiro (2004-2007) en Almeria (2007-2011), waarna in de zomer van 2011 een transfer naar Mestalla volgde. In september 2011 maakte de doelman zijn officiële debuut voor Valencia, op bezoek bij Racing Genk (0-0) in de groepsfase van de Champions League. Alves speelde in zes seizoenen uiteindelijk 176 officiële wedstrijden voor ‘Los Che’. Ook het voorbije seizoen was de negenvoudig Braziliaanse international nog de vaste doelman in 33 competitiewedstrijden.

Valencia eindigde vorig seizoen op een teleurstellende twaalfde plaats in de Primera Division. De enige Belgische speler bij Valencia, Zakaria Bakkali, werd voor komend seizoen op uitleenbasis gestald bij reeksgenoot Deportivo La Coruña.