Botsing tussen twee vrachtwagens zorgt voor spectaculaire ontploffing

Twee vrachtwagens zorgden maandag voor heel wat hinder op een snelweg in Hangzhou, een stad in het oosten van China toen ze na een botsing spectaculair ontploften. Een rijdende truck kon een andere vrachtwagen die langs de weg stond niet meer ontwijken, waarna beide voertuigen in een gigantische bal van vuur explodeerden. Als bij wonder raakte niemand gewond.