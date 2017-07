Galatasaray haalt concurrent voor Cavanda

De Turkse topclub Galatasaray heeft maandag de komst van rechtsachter Mariano aangekondigd. De Braziliaan komt over van Sevilla en kostte vier miljoen euro.

De 31-jarige Mariano streek, na een hele rits clubs te hebben versleten in eigen land, in januari 2012 neer bij Bordeaux. In juli 2015 maakte Mariano de overstap naar Sevilla, waar hij een vaste basisspeler werd en in 2016 de Europa League won. Mariano kwam uiteindelijk tot 80 matchen in Andalusië in twee seizoenen.

Galatasaray eindigde vorig seizoen op een teleurstellende vierde plek in de Turkse Süper Lig. Tweevoudig Rode Duivel Luis Pedro Cavanda, ook een rechtsachter, staat ook nog onder contract in Istanboel.