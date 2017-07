Speurders vermoeden dat Roemeense verdachte Sofie Muylle misbruikt heeft voor haar dood

Knokke-Heist - Het DNA-profiel van de verdachte Alexandru C. (23) stemt overeen met de sporen die werden aangetroffen op het lichaam van de vermoorde Sofie Muylle (27). Dat laat het parket maandag weten. Zijn DNA werd op haar lichaam aangetroffen en het is erg belastend. Het gaat om sperma van de Roemeense verdachte, wat de speurders doet vermoeden dat hij Sofie Muylle misbruikt heeft voor zij vermoord werd. Meer gedetailleerde informatie wordt in het belang van het onderzoek niet vrijgegeven.

De betrokkene, de Roemeen Alexandru C., dient dinsdag voor de raadkamer te verschijnen. Maar zijn advocaat, Pieter Filipowicz, heeft al een vraag tot uitstel aangekondigd. Het dossier is acht kaften dik en Filipowicz heeft nog niet alles kunnen doornemen.

Het lichaam van Sofie Muylle werd op zondag 22 januari om 12.20 uur aangetroffen op het strand van Knokke, onder een terras ter hoogte van de Zeedijk nummer 671. De autopsie bracht aan het licht dat de jonge vrouw in de loop van de nacht met geweld om het leven was gebracht. Voorlopig blijft het onduidelijk wat haar precies overkomen is tijdens een avondje uit met haar vriend. Uit camerabeelden en getuigenissen bleek wel dat een man met een blauwe jas urenlang in de buurt van de vindplaats van het lichaam bleef rondhangen.

Foto: Simon Mouton

Die man met blauwe jas bleek uiteindelijk de 23-jarige Alexandru C. te zijn. Hij werd op maandag 26 juni opgepakt in Roemenië en werd vorige week uitgeleverd aan ons land. Zijn DNA-profiel blijkt nu overeen te stemmen met de sporen die werden aangetroffen op het lichaam van Sofie Muylle.

