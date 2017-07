Tine De Caigny schat kansen van Red Flames tegen Noorwegen hoog in

Als er één speelster in de 23-koppige selectie van de Red Flames de komende EK-tegenstander Noorwegen kan ontleden, is het Tine De Caigny. De twintigjarige aanvallende middenveldster speelde tussen vorige zomer en januari van dit jaar immers voor Valerenga, een van de topclubs in Noorwegen.

“Ook na de nederlaag van gisteren schat ik onze kansen nog hoog in”, vertelde de middenveldster van RSC Anderlecht maandag tijdens een persmoment in Rheden.

“Iedereen bij ons is daarvan overtuigd. We willen er volledig voor gaan, ook al is er nu meer druk en wordt het sowieso moeilijker. De speelstijl van Noorwegen valt te vergelijken met die van Denemarken en dat ligt ons wel. Tactisch kiezen ze wel voor een 4-4-2 (tegenover een 3-5-2 bij Denemarken, red) en hanteren ze minder snel de lange bal. Van Valerenga zitten er geen speelsters bij hun nationale ploeg, maar we kennen natuurlijk allemaal hun toppers. Die zes maanden bij Valerenga was een leuke ervaring: ik zat daar echt wel goed qua omkadering. Ik ben teruggekeerd naar België voor mijn studies (De Caigny start in september haar tweede jaar regentaat lichamelijke opvoeding, red), nadien wil ik zeker terug naar het buitenland. Daar leer je veel en de ervaring is schitterend.”

De Caigny zag ook dat de Flames na de tegentreffer tegen Denemarken het evenwicht wisten te herstellen en dat er na de pauze voldoende kansen waren om minstens een gelijkspel te rechtvaardigen. “Op het elan van die tweede helft moeten nu voortgaan”, klonk het kordaat. “We starten de komende wedstrijd zoals we de vorige geëindigd zijn. We hebben laten zien dat we kunnen voetballen en verdienen hier te staan.”