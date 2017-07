Nieuwe Barça-coach Valverde is blij dat hij niet meer tegen Messi moet spelen

Nieuwbakken Barcelona-coach Ernesto Valverde heeft maandag bij zijn eerste persconferentie als coach van de Blaugrana het publiek op zijn hand gekregen. “Ik ben erg opgelucht het niet meer te moeten opnemen tegen Messi”, liet Valverde al lachend optekenen. Hij voegde er aan toe “zeer tevreden te zijn over zijn kern”.

Gevraagd naar de plaats van Lionel Messi op het veld, toonde Valverde zijn humor. “In het verleden moest ik het steeds tegen hem opnemen en ik besefte snel dat ik niet genoeg spelers had om hem af te stoppen. Eindelijk kan ik zelf profiteren van dat voordeel. Zijn rol zal gelijkaardig zijn als in de voorbije jaren. In elk geval is hij heel gemotiveerd voor het nieuwe seizoen.”

Over zijn huidige spelerskern toonde de nieuwe Barça-coach zich heel tevreden. “Ik concentreer me op de spelers die er zijn en daar wil ik proberen het best mogelijke team van te maken”, legde Valverde uit. “Het wordt niet makkelijk om dit team te versterken, want de beste spelers zitten al in onze kern.”