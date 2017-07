GERUCHTEN. Chelsea gaat achter Aguero én Carrasco, Neymar krijgt opvallend advies, Arsenal valt aan

Verschillende Europese topclubs zijn al op buitenlandse toer vertrokken of staan op het punt om richting de VS of Azië te vertrekken. Ondertussen staat de zomertransfermarkt uiteraard niet stil en gonst het weer van de geruchten. Een overzicht.

Chelsea droomt

Sinds Romelu Lukaku de overstap van Everton naar Manchester United maakte, is Chelsea haastig op zoek naar een nieuwe spits. Diego Costa past niet in de plannen van Antonio Conte...

Diego Costa has been on the smash in Brazil in an Atlético Madrid shirt during pre-season. (Source: Snapchat) pic.twitter.com/awlBXeDCXn — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) 17 juli 2017

...en Michy Batshuayi krijgt voorlopig niet het vertrouwen van de Italiaan als basisspeler. Er werden al verschillende namen genoemd, voornamelijk Alvaro Morata, Pierre-Emerick Aubemeyang en Andrea Belotti. Nu komt AS echter met Sergio Agüero op de proppen. Volgens journalist Manu Sainz zien de Blues wel graten in een transfer van de Argentijn van Manchester City, waar Gabriel Jesus de grote man moet worden in de spits. Al is er verre van een akkoord tussen beide clubs op dit moment.

Dat is er ook niet tussen Atlético Madrid en Chelsea omtrent Yannick Carrasco. Volgens Don Balon aast Conte op de Rode Duivel met een vijfjarig contract dat zijn salaris zou verdubbelen. Al wordt een deal deze zomer lastig vanwege Atlético’s transferverbod. Carrasco werd deze zomer eerder gelinkt aan Bayern en Manchester United.

Een andere naam die circuleert op Stamford Bridge is die van Danilo. De rechtsback van Real Madrid zou volgens Globoesporte een persoonlijk akkoord hebben met Chelsea, maar zouden de Blues slechts 20 miljoen willen betalen voor de Braziliaan waarvoor Real 30 miljoen wil. Ondertussen staat Nemanja Matic dicht bij een vertrek. De Servische middenvelder zou zijn akkoord gegeven hebben voor een transfer naar Juventus, dat probeert Chelsea’s vraagprijs van 45 miljoen te verlagen.

Nemanja Matic (rechts) met Eden Hazard. Foto: AFP

Wie vervangt Bonucci?

Over Juventus gesproken, de Oude Dame stelde maandag Douglas Costa voor en maakt nu werk van de komst van Federico Bernardeschi. Fiorentina zou akkoord zijn met 40 miljoen plus Stefano Sturaro. Ondertussen zoekt Juve naar een vervanger voor de naar Milan vertrokken Leonardo Bonucci. Kostas Manolas zou nummer één op de lijst zijn maar Roma vraagt volgens La Gazzetta dello Sport 35 miljoen. Stefan De Vrij (Lazio) is net als Ezequiel Garay (Valencia) en Sokratis (Dortmund) een andere piste.

Roma wil Manolas eigenlijk niet verkopen, net als Radja Nainggolan. De Rode Duivel zou eindelijk akkoord zijn over een nieuw contract bij Roma, aldus voorzitter James Palotta in Corriere dello Sport. Het zou gaan om een contract met een jaarsalaris van 5 miljoen plus bonussen.

James Palotta bevestigt het akkoord met Nainggolan over een contractverlenging. Wordt ondertekend in Boston tijdens de ICC [Corriere] pic.twitter.com/GValf6Jo0h — Interisti Olanda🇳🇱 (@intermilano_nl) 17 juli 2017

Pech dus voor alle teams die Nainggolan in huis wilden halen, waaronder Inter. De Nerazzurri waren tot nu toe vrij stil maar lijken nu toch in actie te schieten. Volgens Sky Italia heeft Inter een akkoord met Man United voor de transfer van Ivan Perisic voor 46 miljoen. Al spreekt ESPN over 30 miljoen plus Matteo Darmian. Als vervanger kijkt Inter naar Keita Baldé. De Lazio-speler heeft het trainingskamp van zijn club verlaten om te onderhandelen over een transfer ter waarde van 22 miljoen.

Die andere club uit Milaan blijft ondertussen actief voortwerken. Milan wil nog graag een topspits en staat volgens de Gazzetta dicht bij Alvaro Morata. De prijs voor de Spanjaard van Real? 70 miljoen. Zijn jaarsalaris? 10 miljoen. Andrea Belotti is ook nog altijd een optie, zeker omdat de Italiaan aan Torino gevraagd heeft om een transfer. Ook Chelsea toont nog steeds interesse in de man met een uitkoopclausule van 100 miljoen. Optie nummer drie is Pierre-Emerick Aubameyang.

“Neymar: vertrek!”

Barcelona kon deze zomer nog niet echt uitpakken met grote transfers, maar het verlengde wel het contract van sterspeler Lionel Messi. Tot ongenoegen van de entourage van Neymar, aldus Sport. Er zou sprake zijn van druk op de Braziliaan om de Blaugrana deze zomer te verlaten om eindelijk uit de schaduw van Messi te kunnen treden. Neymar ligt nog tot 2021 vast bij Barcelona en heeft een uitkoopclausule van 200 miljoen.

Neymar. Foto: EPA

Ondertussen probeert Barcelona alles om Marco Verratti weg te kopen bij PSG. De Blaugrana zijn volgens Calciomercato bereid om 65 miljoen plus middenvelder Ivan Rakitic op tafel te leggen voor de Italiaanse spelmaker. PSG staat echter zeer weigerachtig tegenover een transfer van Verratti, zelfs indien een club 100 miljoen zou bieden.

Bale on the move?

Volgens The Daily Express staat Real Madrid nu toch open voor een eventueel vertrek van Gareth Bale. De Koninklijke wil koste wat het kost supertalent Kylian Mbappé in huis halen en moet daarvoor de nodige financiële middelen verwerven. Een verkoop van Bale aan bijvoorbeeld Man United zou daarvoor moeten volstaan. De Monaco-speler wordt ook gelinkt aan PSG, maar de Parijzenaars denken aldus Don Balon aan een bod van 150 miljoen voor Marco Asensio.

Het is maar zeer de vraag wie er komend seizoen in doel zal staan bij Real. Los Blancos zijn al lang geïnteresseerd in David De Gea en zouden deze zomer opnieuw een poging wagen om de Spanjaard weg te kopen bij Man United. Volgens The Daily Mirror zou United echter enkel instemmen met een transfer als Toni Kroos de omgekeerde richting maakt.

Toni Kroos. Foto: AFP

Arsenal onderneemt actie

Na Alexandre Lacazette wil Arsenal nog een serieuze slag slaan op de transfermarkt. Thomas Lemar lijkt bij Monaco te blijven ondanks een bod van 45 miljoen van de Gunners en dus verlegt Arsenal zijn focus naar Moussa Dembélé, de spits van Celtic. Volgens The Daily Star staat Alexis Sanchez dichter en dichter bij Man City en dus wil Arsène Wenger de 55 miljoen van de Chileen deels gebruiken voor Dembélé.

Nog een naam die circuleert in het Emirates Stadium is die van Virgil Van Dijk. De Nederlander van Southampton is grof wild in Engeland, met vooral Liverpool als uitdager voor Arsenal, maar de Gunners overwegen volgens The Daily Express een bod van 50 miljoen voor de verdediger. The Sun meldt echter dat Van Dijk zijn zinnen gezet heeft op een transfer naar Anfield.

Wie Arsenal mogelijk gaat verlaten is Theo Walcott. Als we The Sunday People mogen geloven plant Everton een bod van bijna 35 miljoen voor de aanvaller. Everton-speler Ross Barkley staat dan weer in de belangstelling van Tottenham aldus The Independent.