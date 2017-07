Laurens ten Dam analyseert de Tour: “Het wordt oorlog in de laatste week”

Laurens ten Dam is op zijn 36ste bezig aan zijn negende Ronde van Frankrijk. In 2014 werd hij zelf negende in het eindklassement, dit jaar rijdt hij bij Team Sunweb volledig in dienst van sprinter Michael Matthews en klimmer Warren Barguil. Een strijd op twee fronten dus. En dat is best wel pittig, ondervindt de Nederlander.

“Het is al een héél succesvolle Tour voor ons geweest. We waren naar hier gekomen voor ritwinst en met Warren Barguil en Michael Matthews wonnen we vorige week twee keer achter elkaar. Bovendien staat Warren Barguil vrij riant aan de leiding in de bolletjestrui. We wilden ook graag de groene trui. En toen Peter Sagan naar huis moest, werd dat iets makkelijker. Maar toen begon Marcel Kittel plots alle vlakke ritten te winnen. Dat doel verdween een beetje, maar Michael weert zich zo hard in de bergen dat dit doel een beetje terugkomt. Dus we doen nog op alle fronten mee.”

Team Sunweb levert dus strijd op twee fronten: de groene trui en de bolletjestrui. Hoe zwaar is dat voor een ploeg? “Ik merkte het gisteren wel hoor. Ik heb eergisteren vol op kop gereden om een sprint mogelijk te maken voor Michael Matthews toen we achter een beresterke Thomas De Gendt aanmoesten. Dat lukte, maar gisteren heb ik toch maar een snipperdag genomen. Normaal gezien mag je ook wel in zo’n overgangsetappe verwachten, maar ik kan mij maar beter sparen voor de momenten dat het er echt toe doet.”

Wat verwacht Ten Dam van de derde Tour-week? “Oorlog. We gaan er alles aan doen om nog een rit te winnen en we hebben wat dat betreft vijf kansen. De tijdrit kunnen we buiten beschouwing laten, maar die andere dagen hebben we met Michael Matthews in de sprint en Warren Barguil in de bergen mannen die daar voor kunnen zorgen. Ook ikzelf en Simon Geschke kunnen in de bergritten voor een verrassing zorgen. We hebben alle dagen kans om mee te doen voor een rit. We gaan er nog vijf dagen voor knallen.”

Giro of Tour?

Ten Dam hielp in mei ook al ploegmakker Tom Dumoulin aan de eindzege in de Giro. Wat is er mooier: de Giro of de Tour? “De Giro is iets meer relaxter en de koffie is beter in Italië. Maar Frankrijk is ook best een mooi land en door de vakantie is er ook meer publiek in de Tour. Bovendien hebben we hier ook veel succes. Ik heb dus niets te klagen over de twee grote rondes die ik dit jaar rijd. Dat maakt het weg zijn van de familie draaglijker.”

De snelle vragenronde

Als afsluiter vuurde onze man ter plekke nog enkele korte vragen af op de ervaren klimmer van Team Sunweb: welk lichaamsdeel het meeste pijn doet na twee weken Tour, wat hij zal eten meteen na de Tour, hoeveel selfies hij al heeft getrokken, of hij al veel vrouwen heeft gezien die hun t-shirt omhoog trekken: