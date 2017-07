Officieel: Francesco Totti kondigt zijn pensioen aan

Het hing al een tijdje in de lucht maar nu is het officieel: Francesco Totti is voetballer af. De Keizer van Rome kondigde zijn pensioen zelf aan op de Facebook-pagina van AS Roma. Hij wordt komend seizoen deel van de technische staf.

Totti nam op het einde van het voorbije seizoen op indrukwekkende wijze afscheid van ‘zijn’ fans in het Olympisch Stadtion in Rome. Zijn contract bij de Giallorossi werd namelijk niet meer verlengd. Over zijn toekomst bestond lange tijd heel wat twijfel: stoppen als voetballer of toch nog even doorgaan? Totti werd gelinkt aan onder andere de MLS en een transfer richting Japan.

Zover kwam het dus niet. Totti nam in een boodschap op Facebook afscheid van het voetbal. “Mijn tijd als voetballer is voorbij”, begon de 40-jarige Italiaan. “28 mei was een historische dag, eentje die me enorm heeft geraakt. Ik zal die dag voor altijd onthouden. Nu start ik mijn rol als directeur, hopende dat ik het zo goed kan doen als mijn tijd op het veld. Voetbal was alles voor mij, mijn passie. Liefst 25 jaar speelde ik voor Roma, waardoor ik heel wat ervaring heb die me zal helpen in mijn nieuwe rol.”

“Wie kan ik bedanken? Dan ben ik een week bezig. Ik wil iedereen bedanken. Maar nu sla ik die bladzijde om. Ik stel me beschikbaar voor elk niveau in de club: van de jeugd tot voorzitter James Palotta. Ik krijg de kans om te werken met heel wat mensen. Ik heb het geluk om ze allemaal te kennen. Wat komt er op mijn kaartje? Francesco, AS Roma”, besloot Totti.

Francesco Totti for Roma:



Most games (786)

Most goals (307)

Most seasons scored in (23)

Youngest ever Serie A captain (22)



One-club man. ?? pic.twitter.com/gqkxBWi8rX — Squawka Football (@Squawka) July 17, 2017