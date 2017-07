Nieuwe studie ondersteunt theorie dat échte gezicht van Jezus op 'Lijkwade van Turijn' staat

Lang werd gedacht dat de afbeelding van Jezus’ gezicht op het bekende linnen doek ‘de Lijkwade van Turijn’ geschilderd werd in de Middeleeuwen. Experten beweren nu echter dat het om een afdruk van het gezicht van een gemartelde man gaat. Dit ondersteunt de theorie dat het dan toch het échte gezicht van Jezus is dat op het doek te zien is.

De Lijkwade van Turijn is ongeveer twee meter op één groot en hangt in de dom van Turijn. Op het doek staat de afbeelding van een man, christenen geloven dat het om Jezus Christus gaat.

Recent ontdekte men op het linnen doek minuscule bloeddeeltjes die volgens experten enkel kunnen komen van iemand die gefolterd werd. De onderzoekers beweren nu in het Amerikaanse wetenschappelijke tijdschrift PlosOne dat dit bewijst dat het linnen doek in kwestie destijds gebruikt werd om het lichaam van Jezus in te wikkelen en te begraven na zijn kruisiging.

Foltering

“De kleine deeltjes tonen aan dat het slachtoffer zwaar heeft afgezien,” aldus onderzoeker Elvio Carlino van het Institute of Crystallography in het Italiaanse Bari. “De gevonden deeltjes hebben een specifieke structuur en grootte, “ voegt professor Giulio Fanti van de Universiteit van Padua hieraan toe. “Het bloed bevat grote hoeveelheden van de stoffen creatinine en ferritin. Deze stoffen worden vaak teruggevonden bij patiënten die gefolterd geweest zijn. Op basis hiervan kunnen we concluderen dat de man die in het doek gewikkeld werd een gewelddadige dood gestorven is.”

Met hun bewering gaan de onderzoekers lijnrecht in tegen het algemeen bekend gegeven dat het gezicht van Jezus op het linnen doek geschilderd werd in de Middeleeuwen.