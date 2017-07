Halve dag aanschuiven voor Kabouter Plop? Dat is bijna verleden tijd

De Panne - Het ziet er naar uit dat er een einde komt aan de verkeersellende rond het pretpark Plopsaland tijdens vakantie- en feestdagen.

De N34 is een onderdeel van de wegen die onze kust ontsluit. De E40 is daarin de hoofdweg. Primaire wegen zoals de N34 moeten de badplaatsen ontsluiten. De inrichting van de N34, naar pretpark Plopsaland en badplaats De Panne, is op die taak echter niet voorzien. Vooral niet als er grote massa's toeristen van of naar De Panne of Plopsaland rijden.

In het verleden zijn er al veel studies aan dit probleem gewijd. De Lijn liet er een maken om de doorstroming van de tram te verbeteren. In 2007 volgde een gelijkaardige studie over de doorstroming van auto's en ander gemotoriseerd verkeer. Er kwam ook een plan om de impact van een nieuw parkeerterrein en een omleidingsweg op de omgeving te bekijken.

Opluchting voor inwoners

Een van de conclusies was dat een bypass zonder een parking geen zin heeft. “Sommige stukken liggen in agrarisch gebied, zodat een bestemmingswijziging nodig is”, zegt mobiliteitsambtenaar Wouter Deruwe van De Panne. Op vraag van de ministers Ben Weyts (NV-A) en Joke Schauvliege (CD&V) besloot de Vlaamse Ministerraad daarom om een nieuw uitvoeringsplan op te starten voor de bypass rond Adinkerke en voor de aanleg van een parking. Eens dat plan er is, moet Schauvliege een Omgevingsvergunning afleveren. Als er voldoende juridische zekerheid is over die vergunning kan tot aanbesteding van de werken overgaan. “Maar ik denk dat dit nog jaren zal duren”, zegt Deruwe. “Er moeten ook nog enkele onteigeningen gebeuren.”

Al met al goed nieuws voor de toeristen die nu een halve dag in hun auto moeten aanschuiven om bij Kabouter Plop of op het strand te geraken. Maar het is vooral een hart onder de riem voor de dorpsbewoners van Adinkerke die vaak de drukke en gevaarlijke straat moeten oversteken om in de dorpswinkel te geraken. Al zullen ze wel nog wat geduld moeten hebben.