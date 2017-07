Deze gel is sterker dan staal en kan revolutie in de medische wereld worden

Japanse wetenschappers hebben een gel uitgevonden die vijf keer sterker is dan staal. De gel zou tegelijkertijd zo flexibel zijn als pudding. Men verwacht dat de gel een revolutionaire impact zal hebben op de manier waarop onze lichamen genezen en verouderen.

Het harde materiaal combineert hydrogels - die je ook terugvindt in contactlenzen en gelatinepudding- met glasvezel. Deze combinatie maximaliseert de weerstand waardoor het materiaal 100 keer steviger is dan hydrogel en 25 keer steviger dan glasvezel.

Een team van de Hokkaido University in Japan heeft de afgelopen drie jaar gewerkt aan het materiaal. “Het is het sterkste zachte materiaal dat ooit gecreëerd werd door mensen,” aldus professor Jian Ping Gong. “Het materiaal kan gebruikt worden om biomaterialen te maken, zoals artificiële organen en protheses. De gel kan volgens de professor echter ook in sportkledij, helmen of kogelvrije vesten verwerkt worden. “Ik denk dat de gel heel goed bestand zou zijn tegen kogels,” meent Gong.

Hier haalde de professor haar inspiratie

Professor Gong haalde haar inspiratie uit het bergrijke natuurgebied in Sapporo in Noord-Japan. “Als ik een bloem uit een betonnen ondergrond zag groeien, vroeg ik me altijd af hoe zo’n klein bloemetje zoveel kracht heeft om zich een weg naar buiten te banen. De gel ziet er eveneens heel zacht en zwak uit, maar het kan enorm veel energie en kracht creëren.”

Het team van Gong is de technologie nog steeds aan het perfectioneren, maar er zijn al verschillende bedrijven geïnteresseerd in een mogelijke samenwerking op het vlak van artificieel kraakbeen.

“Als ons materiaal het leven van mensen beter kan maken, dan zullen we héél erg blij zijn,” besluit de professor.