Bordeaux trekt Servische verdediger Vukasin Jovanovic definitief aan

Vukasin Jovanovic voetbalt de volgende vier seizoenen voor Bordeaux. Dat heeft de Franse club maandag bekendgemaakt. De 21-jarige Serviër, die afgelopen winter al in Bordeaux op huurbasis neerstreek, komt over van Zenit Sint-Petersburg.

Het transferbedrag werd niet bekendgemaakt, maar volgens Russische media zou het om 3,5 miljoen euro gaan.

Jovanovic brak door bij Rode Ster Belgrado in zijn thuisland, en versierde in 2016 een transfer naar Zenit. In Rusland kon de verdediger niet doorbreken, waardoor hij afgelopen winter verhuurd werd aan Bordeaux.

Bordeaux eindigde vorig seizoen op de zesde plaats in de Ligue 1.