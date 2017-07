Everton versterkt zich met verdediger Cuco Martina

Cuco Martina zal de volgende drie seizoenen de kleuren van Everton verdedigen. Dat heeft de Engelse club maandag bekendgemaakt. De 27-jarige verdediger was einde contract bij Southampton.

“Everton is een grote club met uitgesproken ambities en ik kijk er erg naar uit om voor het team te voetballen”, vertelde Martina op de Everton-website. “Van mijn periode bij Southampton ken ik trainer Ronald Koeman en ik weet precies wat hij van me verlangt.”

Martina werd geboren in het Nederlandse Rotterdam, maar speelt voor de nationale ploeg van Curaçao. Sinds 2015 voetbalde hij in Engeland bij Southampton. Voordien kwam hij in zijn thuisland aan de bak bij onder meer RKC Waalwijk en Twente.

Everton heeft zich deze zomer al danig versterkt. Zo trok het team van Rode Duivel Kevin Mirallas eerder al Wayne Rooney (Manchester United), Sandro Ramirez (Malaga), Davy Klaassen (Ajax), Jordan Pickford (Sunderland) en Michael Keane (Burnley). ‘The Toffees’ namen ook Henry Onyekuru over van Eupen, maar leenden de Nigeriaan dadelijk uit aan Anderlecht.