Braziliaan Mariano ruilt Sevilla voor Galatasaray

De Braziliaanse verdediger Mariano Ferreira verlaat Sevilla en trekt naar de Turkse topclub Galatasaray. Dat heeft Sevilla maandag bekendgemaakt.

Beide clubs gaven geen verdere details, maar volgens de Spaanse pers heeft Mariano in Sevilla een contract voor drie seizoenen getekend. Met de overgang zou vier miljoen gemoeid zijn.

Na meerdere Braziliaanse clubs kwam Mariano in 2012 in Frankrijk bij Bordeaux terecht. In 2015 versierde de 31-jarige rechtsback een transfer naar Sevilla. Met het team uit Andalusië won Mariano in 2016 de Europa League.