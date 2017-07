Zo kwam deze stuntman om het leven op de set van ‘The Walking Dead’

Stuntman John Bernecker (33) uit het Amerikaanse New Orleans kwam afgelopen woensdag om het leven na een val van meer dan 6 meter. He t fatale ongeval vond plaats op de set van ‘The Walking Dead’ in Georgia. Er zijn nu meer details bekend over de omstandigheden van zijn dood.

Stuntman John Bernecker had nochtans heel wat ervaring, hoge vallen waren zelfs zijn specialiteit. Toen hij van het balkon sprong miste hij echter het kussen dat op de grond lag om zijn val te dempen op slechts enkele centimeters.

Sheriff's office photos show balcony stuntman on #TheWalkingDead set fell from, missing safety cushion. John Bernecker died from head injury pic.twitter.com/KoB5hv9NVf

“Een beetje nerveus”

Een acteur die samenwerkte met de stuntman vertelde aan de onderzoekers dat Bernecker “een beetje nerveus” leek voor zijn val, omdat hij nog nooit van zo’n hoogte gesprongen had. Volgens een assistent- regisseur raakte de stuntman niet goed los van het balkon. Hij probeerde zich aanvankelijk nog terug vast te grijpen aan de railing voor zijn fatale val.

De stuntman kwam enkele uren na zijn val om het leven in het ziekenhuis. Hij werd aanvankelijk aan een beademingstoestel gelegd, maar de dokters haalden hem donderdag officieel van de beademing af.

De opnames van de serie liggen momenteel stil.

R.I.P. John Bernecker -amazing #stunt man & all around great guy. So glad we had the privilege of working together. I'll treasure that time. pic.twitter.com/AiukBXCydv