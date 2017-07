Beerschot-icoon Louis Vanhemelrijck overleden: “Toonbeeld van toewijding en inzet”

Voormalige speler, trainer en jeugdcoach van Beerschot Louis Vanhemelrijck is op 78-jarige leeftijd op 13 juli in Merksem overleden. Dat vernam Beerschot Wilrijk maandagavond.

Vanhemelrijck zag het levenslicht op 24 oktober 1938 in Antwerpen. Als jeugdspeler voetbalde hij bij de Luchtbalboys waarna hij op 16-jarige leeftijd overstapte naar het toenmalige Beerschot. In het seizoen 1956-1957 brak hij door in het eerste elftal. Eerst speelde hij als linkshalf, nadien werd hij omgeschoold tot centrale verdediger.

Toonbeeld

In tien seizoenen op het Kiel kwam hij aan 278 wedstrijden waar hij 39 keer de netten deed trillen. Hij voetbalde onder meer naast Rik Coppens, Guy Raskin en Jan Verheyen. Als stugge verdediger schopte hij het tot beloften- en militair international. “Als karaktersterke voetballer toonde hij zich een man van de daad, een toonbeeld van toewijding en inzet”, klinkt het op de website van Beerschot Wilrijk. “Een échte Beerschotter. Keihard tussen de lijnen, zo charmant was hij erbuiten. Als gentleman-voetballer werd hij dan ook al snel de populairste speler bij de supporters.”

Na zijn spelerscarrière brak hij op het Kiel door als trainer van het reserve-elftal. Nadien was hij assistent van hoofdtrainers Ladislav Novak en Leon Nollet. Op het einde van het seizoen 1981-1982 vormde hij met Rik Coppens en Cois Geeraerts het trainerstrio dat via de eindronde de promotie naar de hoogste afdeling afdwong. Hij sloot zijn trainerscarrière af als jeugdtrainer bij de club.

Vanhemelrijck overleed op 13 juli in Merksem. Op zaterdag 22 juli om 14 uur vindt de afscheidsplechtigheid plaats in aula Aster van het crematorium aan het Schoonselhof in Wilrijk.