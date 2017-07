Een rustig seizoen in de middenmoot. Dat is de wens van Moeskroen en al wie Les Hurlus een warm hart toedraagt. Maar de eerlijkheid gebiedt ons te zeggen dat het opnieuw vechten voor het behoud zal worden, allesbehalve een makkelijke opdracht.

Als we de huidige spelerskern onder de loep nemen, stellen we ons ernstige vragen of er wel voldoende kwaliteit aanwezig is om dat doel – een rustig seizoen – überhaupt mogelijk te maken. ...