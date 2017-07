KV Kortrijk: Meer stappen achteruit dan vooruit

KV Kortrijk gaat zijn tiende seizoen op rij in de hoogste afdeling in. De negen vorige jaren zonder grote degradatiezorgen, maar dat zou in het tiende jaar weleens anders kunnen zijn. Onder Hein Vanhaezebrouck en Yves Vanderhaeghe toonde KVK zich ondanks de bescheiden middelen lang een frisse Play-off 1-kandidaat, maar sinds Johan Walem en Karim Belhocine (vorig seizoen een dramatisch slechte terugronde met amper 7 op 45) is het al een stuk minder plezant in het Guldensporenstadion.