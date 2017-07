Deze peuter besloot op het Nederlands kampioenschap dat fietsen leuker is dan winnen en draaide vlak voor de finish nog snel terug

Deze kleine jongen zal ongetwijfeld nog grootse dingen gaan doen in zijn leven. Wetend dat de race voorbij is eenmaal hij over de finish rijdt, draait hij, ondanks zijn grote voorsprong op de andere en duidelijke ritwinst net voor de finish terug om nog een beetje te genieten van het fietsen.

Het was de derde editie van het Nederlands kampioenschap loopfietsen op 8 juli. Het NK loopfietsen wordt georganiseerd door vereniging Rapid Wheels en is een wedstrijd voor peuters tot 5 jaar. Er zijn strikte regels aan verbonden, zo mag de wieldiameter van de loopfietsjes niet groter zijn dan 12 inch en zijn helmen en lange broeken verplicht.

Dat je ook wel degelijk moet finishen om de wedstrijd te winnen, waren ze echter vergeten op te nemen in het reglement, zo lijkt het. De tweejarige Senn Swieters ging ondanks zijn grote voorsprong op de andere wielrenners toch niet als eerste over de finish. Of hij dat ook erg vindt, is niet geweten.

We kunnen alvast niet wachten tot Swieters over enkele jaren terugdraait in de Tour de France.