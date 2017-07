De verwachte bevestiging: Contador is bezig aan zijn laatste Tour

Alberto Contador is bezig aan zijn laatste tocht door Frankrijk. Dat bevestigde Steven de Jongh, ploegleider bij Trek-Segafredo. “Heel misschien rijdt hij volgend jaar nog de Giro, maar dat laat hij afhangen van het resultaat in deze Tour. Ik merk dat hij heel graag nog een etappe wil winnen om afscheid te nemen van Frankrijk.”

Contador won twee keer de Tour: in 2007 en 2009. Zijn eindzege in 2010 werd hem afgenomen nadat later betrapt werd op het gebruik van clenbuterol.

Het contract van Contador loopt af, maar wordt wellicht met één jaar verlengd. Tenzij de Spanjaard finaal beslist dat het genoeg is geweest.