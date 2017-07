Huwelijksaanzoek én zingende spelers tijdens ploegvoorstelling AA Gent

Gent - Het Sint-Baafsplein kleurde gisteren alweer blauw en wit tijdens de jaarlijkse ploegvoorstelling van KAA Gent. Opvallendste vaststelling: de spelers kunnen aardig zingen.

Wie dacht dat KAA Gent-spelers enige schroom hebben, moet na gisteren zijn mening herzien. Brecht Dejaegere gaf er voor duizenden supporters zijn versie van Life is Life van Opus. Daarbij werd de titel van het lied voor de gelegenheid vervangen door ­A-A-Gent. Helemaal in de ogen wrijven deden we toen Anderson Esiti schijnbaar probleemloos All Night Long van Lionel Ritchie zong. Net daarvoor had een deel van de eerste ploeg nog Habiba van de Nederlander Boef gerapt.

Het Sint-Baafsplein stond helemaal vol en de supporters smulden van wat zich op het podium afspeelde. Orkestmeester Peter Van de Veire, zanger Kurt Burgelman en pianist Miguel Wiels hadden dan ook hun uiterste best gedaan het publiek op te zwepen.

Voor één supporter, Gentenaar Kevin Bocqué (23), was de ploegvoorstelling de gelegenheid om zijn lief ten huwelijk te vragen. Stefanie Cornette (20) zei zonder aarzelen ja. “We zijn vier maanden samen en Stefanie wilde iets speciaals. Het was spontaan, de verlovingsring krijgt ze later”, zei de aanstaande bruidegom.

Op het podium kreeg trainer Hein Vanhaezebrouck het laatste woord. Hij knoopte voor de gelegenheid een sjaal rond zijn hoofd. “Met de steun van jullie allemaal gaan we dit seizoen iets uitzonderlijks presteren. En het mag meer dan één ding zijn!”