Perisic op weg naar Manchester United? Dan profiteert ook Club Brugge (een beetje)

Ivan Perisic verliet het trainingskamp van ­Inter Milaan voor een tandartsbezoek in ­Kroatië. Italiaanse en Engelse media zien er de voorbode in van een transfer naar Manchester United.

De gewezen Club-speler wordt al een tijdje aan United gekoppeld en Inter-directeur Walter Sabatini gaf al aan dat Perisic mits een fikse som mag vertrekken. “Inter wil hem niet graag verkopen, maar we willen ook geen ongelukkige speler. Als Perisic vertrekt, willen we geld en een speler. We verwachten dat Perisic zich in tussentijd goed gedraagt.”

Volgens sommige ­geruchten zou United zelfs Anthony Martial in de deal willen betrekken. De Engelse club zou al twee keer vruchteloos geboden hebben voor Perisic en nu een bod van 50 miljoen euro voorbereiden. Als Perisic de overstap maakt, heeft Club Brugge recht op een opleidingsvergoeding van 180.000 ­euro.